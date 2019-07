Atalanta, grana Champions League al Gewiss Stadium di Bergamo: ecco il verdetto all’indomani dell’ispezione Uefa

Il verdetto ufficiale non si è ancora abbattuto sull’Atalanta, ma questo pomeriggio il direttore operativo orobico Roberto Spagnolo ha fatto il punto sulle possibilità per il Gewiss Stadium di Bergamo di ospitare le gare casalinghe della prossima Champions League. Lasciando ben pochi spiragli ad un lieto fine.

«Non possiamo pensare di sopperire ad eventuali carenze con delle deroghe, perché non sono previste: va messo tutto a norma subito – le sue parole a Sky Sport -. I problemi non sono di spese, ma di spazi nella struttura e di tempistiche. In questo momento purtroppo facciamo fatica a pensare di poter sistemare tutto come da richieste».