Atalanta, a Manchester con 2.750 tifosi al seguito

La squadra di Gasperini affronterà il Manchester City di Guardiola nel prossimo turno di Champions League

Entusiasmo è la parola d’ordine. In casa Atalanta si pensa già a quella che sarà la prossima gara di Champions League. Non una partita come le altre ma un match in casa di uno dei club storici della Premier. Il 22 ottobre i bergamaschi voleranno a Manchester per il terzo appuntamento della Champions League in casa del Manchester City di Guardiola.

Neanche a dirlo sarà un settore ospiti sold out: sono 2.750 i biglietti messi in vendita che con molta probabilità verranno esauriti in pochissime ore. Il pacchetto volo e biglietto messo in vendita ha un prezzo di 450 euro ed è stato polverizzato: saranno infatti sei gli aerei che partiranno dall’aeroporto di Orio al Serio con 170-180 tifosi su ognuno. Per il settimo volo da Malpensa invece rimangono solo una trentina di posti.