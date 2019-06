Atalanta, chiesto il Tardini per le prime due gare di campionato

La nuova casa dell’Atalanta non sarà ancora pronta ad agosto per l’inizio di campionato. Probabile trasloco al Tardini

L’inizio della stagione 2019-2020 dell’Atalanta potrebbe essere al Tardini di Parma. È un’ipotesi molto probabile ma non ancora definitiva. Il club bergamasco ha chiesto di giocare le prime partite interne del prossimo campionato nello stadio emiliano.

L’incontro tra Percassi e il prefetto di Parma è stato interlocutorio: la risposta arriverà entro la prossima settimana, ma nel club nerazzurro c’è abbastanza ottimismo sull’accoglimento della richiesta da parte delle istituzioni della città emiliana. Il discorso-Parma, però, riguarda soltanto gli impegni di campionato dell’Atalanta di Gasperini. Per la Champions League invece sarà disponibile il Mapei Stadium di Reggio Emilia (cosa impossibile in campionato per l’alternanza domenicale tra Sassuolo e Reggiana), dove saranno disputate tutte le euro-partite casalinghe dei nerazzurri.