Atalanta, Coppa Italia maledetta per Ilicic: 3 sconfitte con 3 club diversi

Tripla sconfitta in finale per Josip Ilicic. Lo sloveno ha perso per tre volte la finale di Coppa Italia, con tre squadre diverse

Finali di Coppa Italia maledette per Josip Ilicic. Lo sloveno non è riuscito ad alzare il trofeo con tre maglie diverse. Nel decennio a tinte bianconere, Josip è arrivato in finale nel 2011, nel 2014 e nel 2019.

Il giocatore ha giocato e ha perso tre finali con tre maglie diverse. Sconfitta nel 2011 con la maglia del Palermo, nella finale contro l’Inter. Poi il ko con la maglia della Fiorentina contro il Napoli. Infine la sconfitta di ieri con l’Atalanta nella finale dell’Olimpico contro la Lazio.