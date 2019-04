Atalanta da record nel girone di ritorno: media-punti pazzesca!

Atalanta inarrestabile col Bologna: che sprint nel girone di ritorno: gli orobici di Gasperini come l’Udinese di Guidolin!

L’Atalanta è incontenibile! I nerazzurri stanno demolendo a suon di gol il Bologna e premono l’accelleratore per la rincorsa alla Champions League! Gli orobici si ripetono: anche l’anno scorso la squadra di Giampiero Gasperini aveva dato il meglio di sè nella seconda parte di campionato, centrando anche l’obiettivo europeo.

Il bilancio (dando per scontata la vittoria contro i felsinei) è il seguente: nel girone di ritorno l’Atalanta ha collezionato ben 7 vittorie in 11 partite, con 2 pareggi e solo 2 sconfitte. La media-punti è stratosferica: quasi 2,1 punti a partita finora. E il girone di ritorno deve ancora concludersi!

L’Atalanta ricorda l’Udinese di Guidolin. Durante i primi tre anni della sua gestione, i bianconeri ottennero piazzamenti da sogno in campionato:quarti il primo anno, terzi il secondo anno e infine quinti nel terzo anno. In particolare, nella stagione 2010/11, i friulani conquistarono la bellezza di 40 punti nel girone di ritorno, con una media di 2,1 punti a partita. Esattamente come l’Atalanta, che ora sogna in grande.