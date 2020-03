Atalanta da record: quinta volta che fa almeno 5 gol in questo campionato

Atalanta da record: per la quinta volta in questo campionato la squadra di Gasperini ha fatto almeno 5 gol

Atalanta sempre più da record. Come riporta Opta, contro il Lecce, la squadra di Gasperini ha chiuso la sua quinta partita con almeno cinque reti in questa Serie A: l’ultima squadra a registrarne di più in una singola stagione nel massimo campionato è stata il Milan nel 1958/59.

I nerazzurri macinano record su record in una giornata che, densa di polemiche e veleni, aveva bisogno di una partita dell’Atalanta per tornare serena.