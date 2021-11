Atalanta, Djimsiti: «Pensiamo a noi. Young Boys squadra difficile da affrontare»

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato in vista del match di Champions League di domani con lo Young Boys

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Leovegas.news in vista del match di domani con lo Young Boys.

YOUNG BOYS – «Giocheremo come sempre, andiamo lì per provare a vincere questa partita. Sappiamo che ci sono delle difficoltà, giocare lì sul sintetico. E abbiamo visto anche nel match d’andata che contro di loro è dura, ma cerchiamo di recuperare per giocarla al meglio».

SPEZIA – «Realizzare così tanti gol contro lo Spezia è stato un buon segnale, quest’anno non è successo spesso e ci dà molta fiducia in fase offensiva: sono convinto che ora andremo a Berna per disputare una grande gara».

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED – «Non penso che quel risultato ci condizionerà, noi scenderemo in campo e daremo tutto per vincere, non ci interessa tanto cosa fanno gli altri. Se facciamo le nostre vittorie, passiamo. Dobbiamo pensare con questa mentalità».