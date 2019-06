Atalanta, domani incontro con la UEFA per lo stadio

L’Atalanta spera di giocare la Champions League nel proprio stadio: previsto per domani un incontro con la UEFA

Come riportato dall’Atalanta sul proprio sito ufficiale, nella giornata di domani avverrà un incontro con la UEFA a Nyon per la questione stadio. I nerazzurri sperano infatti di poter giocare la Champions all’interno della propria casa, oggetto di riqualificazione.

Ecco il comunicato: «Come anticipato durante l’incontro di aggiornamento lavori con la stampa dell’11 giugno scorso, la Società comunica che Roberto Spagnolo, Direttore Operativo Atalanta B.C. nonchè Coordinatore Unico lavori per Stadio Atalanta, e una delegazione di professionisti saranno domani, giovedì 19 giugno, a Nyon per incontrare i rappresentanti della Uefa riguardo i lavori di riqualificazione dello stadio di Bergamo».