Atalanta, ecco la lista di Gasperini. Tutte le richieste del tecnico

Atalanta, mercato in entrata ancora da vivere. Gasperini ha bisogno di un difensore centrale e di un attaccante: le sue richieste

L’Atalanta, oltre l’acquisto di Malinovskyi, non è stata attivissima sul mercato. Gasperini ha avanzato delle richieste ben precise alla dirigenza in modo da non farsi trovare impreparato per i primi impegni. In primis c’è da rimpiazzare Gianluca Mancini. In quest’ottica Ferrari appare il preferito, anche se la sua valutazione fa storcere il naso.

Nello stesso ruolo piace anche Biraschi del Genoa, ma per lui si profila una permanenza nel Grifone. Davanti Gasp si aspetta una punta, fa sapere La Gazzetta dello Sport, in grado di spaccare le partite. All’attualità non ci sono nomi caldi dopo la bocciatura di Joao Pedro.