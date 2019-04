Atalanta-Fiorentina highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la semifinale della Coppa Italia 2018/2019

Atalanta-Fiorentina highlights e gol: i momenti principali della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018/2019. Allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo, la squadra di Gian Piero Gasperini affronta i viola guidati da Vincenzo Montella: in palio, l’accesso alla finale del torneo nazionale. Nella gara d’andata, giocata due mesi fa a Firenze, le due squadre pareggiarono col risultato di 3-3. Per arrivare in finale, all’Atalanta potrà bastare anche un pareggio (per 0-0, 1-1 o 2-2); Fiorentina invece chiamata a vincere o pareggiare con almeno 4 reti segnate. In caso di 3-3 finale, la partita proseguirà ai tempi supplementari e, con eventuale persistenza del risultato, ai calci di rigore.

Al 3′ pt i viola vanno in vantaggio grazie al rapidissimo Luis Muriel. Il colombiano indovina il tempo dell’inserimento e scatta verso la porta, dopodiché deposita in rete il pallone del vantaggio. Amnesia della difesa dell’Atalanta.

Al 14′ Ilicic ristabilisce la parità trasformando dal dischetto un rigore conquistato da Papu Gomez.

Al 69′ Atalanta in vantaggio: Gomez si accentra e sferra un destro non impossibile. Papera di Lafont che non trattiene.