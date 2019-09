Atalanta Fiorentina: la libertà tattica di Ribery

Ribery sta giocando come punta mobile nella Fiorentina di Montella. Il francese è determinante per i viola

Pur col rammarico del pareggio di Castagne, Ribery può essere soddisfatto per la sua ultima partita con la Fiorentina, in cui tra l’altro ha trovato il suo primo gol. In particolare, è ammirevole come il francese stia incidendo in un contesto tattico molto diverso rispetto a quello del Bayern.

Ribery di fatto gioca da punte mobile. Tende a venire incontro e a defilarsi molto, svuotando il centro dell’attacco. Un esempio nella slide sopra, in cui arretra e lancia Dalbert ad aggredire la profondità.