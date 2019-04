Atalanta-Fiorentina, tifosi in trasferta come nel passato: a Bergamo in treno

I tifosi viola andranno a Bergamo in treno. Saranno circa 2600 e il sindaco della città Nardella è d’accordo

I tifosi della Fiorentina non si recheranno a Bergamo per la semifinale di Coppa Italia come succede oggigiorno, con decine di pullman. La trasferta per la sfida contro l’Atalanta sarà un tuffo nel passato I fan della squadra di Montella si recheranno in treno.

I tifosi che andranno in Lombardia sarannocirca 2600. La proposta del viaggio in treno è anche stata positivamente accolta dal sindaco della città Nardella: «Credo sia davvero una bella conquista, dei tifosi fiorentini, della città». Salvini, in passato, aveva avallato un’idea di questo tipo:«È molto più controllabile un gruppo di mille tifosi identificabili, che hanno acquistato con un documento il biglietto del treno, piuttosto che cento automobili in viaggio».