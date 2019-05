Atalanta, Gasperini: «Ranieri? Vuole farci innervosire. Su Ilicic…»

Gasperini ha presentato Lazio-Atalanta parlando delle condizioni fisiche della squadra. Il tecnico ha poi commentato l’uscita di Ranieri

Alla vigilia dell’importante match point tra Atalanta e Lazio, ha parlato il tecnico Gian Piero Gasperini. L’alllenatore ha parlato della sfida e delle condizioni fisiche della squadra.

Ecco le sue parole: «Prova in vista della Coppa? Non c’entra nulla con la Coppa, questa sfida ha tutti gli obiettivi del campionato. A quattro partite dalla fine con una classifica così corta è una questione di singola gara. Quella che sarà la Coppa Italia è un match a sé, quella di domani fa parte di un mini-campionato. In palio c’è tutto, obiettivi che interessano a molte squadre coinvolte. Noi viviamo lo stesso, ma ci teniamo comunque. Gli aspetti economici sono una cosa, quelli sportivi sono un’altra»

Sulle condizioni fisiche della squadra: «Siamo usciti da un periodo che ci ha dato molto. Stiamo tutti bene, non ci sono stati problemi questa settimana. A parte l’infortunio di Toloi, sappiamo tutti che ha finito la stagione. Barrow sta recuperando bene anche lui, Gosens sta bene. Anche Ilicic sta recuperando»

Gasperini ha poi commentato le parole di Ranieri: «Credo che abbia voluto mettere un po’ di veleno. Siamo noi l’obiettivo. Siamo noi i veri parafulmini per le critiche che arrivano da tutte le parti. Si accendono le polemiche, a noi non ci resta che giocare»