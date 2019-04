Gasperini presenta il match di lunedì tra la sua Atalanta e l’Empoli. Il tecnico parla poi dell’assenza di Toloi e del recuperato Ilicic

Gasperini è consapevole che la sua Atalanta non può permettersi passi falsi. Ogni partita è fondamentale alla corsa Europa. Il tecnico bergamasco richiama massima attenzione ai suoi e fa il punto della situazione infortunati in casa dea.

Alla vigilia del match Atalanta-Empoli, Gasperini ha così parlato degli infortunati: «Ilicic è a posto, ci siamo tutti a parte Toloi. Quella di Rafael è una vicenda pesante, una calcificazione per cui a fine stagione probabilmente dovrà affrontare un intervento. Farlo subito significherebbe comunque perderlo per le partite che rimangono».

Gasperini ha poi parlato del match contro l’Empoli e della corsa Europa: «Ci aspetta una partita importante in cui abbiamo un solo risultato. Ogni partita fa storia a sé, domani dobbiamo cercare di vincere. Noi non possiamo fare calcoli, non ci proviamo neanche: sappiamo che ci dobbiamo conquistare la nostra strada da soli, con le nostre forze. L’Empoli al di là della classifica, è una signora squadra che gioca molto bene a calcio e che è pericolosa. Noi ce la stiamo giocando con squadre forti e vorremmo continuare a restare in questo gruppo».