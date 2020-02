Atalanta, Gasperini: «Rimarrò per sempre legato a questa avventura»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportWeek. Ecco le sue parole

Un legame incredibile con la città di Bergamo. Parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sport Week: «Sono inserito perfettamente nella città, vivo davvero bene. Io rimarrò per sempre legato a questa avventura e lo stesso credo che valga per i tifosi. Se non riesci a fare un progetto calcistico qui non riesci a farlo da nessuna altra parte».

FUTURO – «Da una parte mi vedo in una big, ma dall’altra metto molti più paletti di prima. Sono in una situazione veramente privilegiata. Calcisticamente stiamo vivendo un momento particolarmente felice, ma Bergamo da sempre è un posto dove si fa del buon calcio».

SCUDETTO – «La Juventus per la forza della sua rosa, è la squadra più forte del campionato. Viene da otto scudetti consecutivi, però se si arrivasse alle ultime dici partite con una classifica come quella di oggi, può succedere di tutto».