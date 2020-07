Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della partita vinta contro il Brescia: le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Brescia.

PRESTAZIONE – «L’anno scorso avevamo già fatto tanti gol, quest’anno ci siamo superati come numero di gol. Ci è capitato di fare goleade, non lo facciamo per umiliare gli avversari. Le Coppe ci hanno fatto crescere, altri fanno altri tipi di osservazione e siamo cresciuti sotto l’aspetto tecnico. Nelle prossime cinque abbiamo partite impegnative, per arrivare al meglio al PSG dobbiamo giocare grandi partite in campionato. L’obiettivo è quello della Champions, manca una manciata di punti e continuiamo a giocarci il secondo posto con Inter e Lazio ed a questo punto proveremo a fare il massimo. Il fatto di avere cinque sostituzioni è un vantaggio. L’unica cosa che temo in questo momento è qualche infortunio».

PSG – «È difficile fare valutazioni, non so se sia necessario giocare tredici partite come noi per poi giocarci la Champions o solo due gare come loro. Saranno due squadre preparate al meglio, sono squadre di livello che sanno come arrivare all’appuntamento importante».

MBAPPÈ E NEYMAR – «Inizio a studiarli, sono due grandissimi fuoriclasse e quindi loro ne hanno due nella stessa squadra. Dovremmo essere molto bravi, c’è stata un pò di eccessiva fiducia quando abbiamo pescato il PSG ma sono una grandissima squadra».

ILICIC – «Stiamo cercando di recuperarlo al meglio, come condizione. Lui sa che gli siamo tutti vicini, gli vogliamo bene. Lo prepariamo per la Champions, sarà il nostro valore aggiunto. Ogni tanto bisogna dondolare la nonna».

MURIEL – «È un imprevisto incredibile, al ragazzo è andata bene, ha preso una capocciata che rischiava di rimanere secco, ha dato una testata forte. Sono quegli episodi… Non possiamo nemmeno stare nella bambagia fino al 12 di agosto. Le uniche cose negative sono episodi del genere».