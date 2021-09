Atalanta, Gasperini: «Vittoria sporca? Sì, ma anche le sconfitte a volte lo sono»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta dopo la vittoria sofferta contro la Salernitana

Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali dell’Atalanta dopo la vittoria sofferta contro la Salernitana. Le sue parole.

VITTORIA SPORCA – «Sì, anche le sconfitte a volte sono sporche. La Salernitana ci ha messo in difficoltà, ha giocato una partita come non aveva mai fatto in quelle precedenti. Forse anche la presenza di Ribery gli ha dato una spinta, con un pubblico sicuramente straordinario: aver vinto questo tipo di gara, in difficoltà, rende ancor più merito alla squadra».

GOL ZAPATA – «È stata una buona giocata, ne abbiamo fatte anche delle altre. Nel finale la partita è stata migliore per noi: questo è il calcio, queste squadre si giocano la permanenza in A, e finché hanno energia diventa difficile per tutti».

ZAPPACOSTA – «Però è stato bravo, l’ho messo in attacco e, con la sua corsa e con i suoi piedi, è stato una spina. Giocherà in tanti ruoli, è un giocatore forte».