Atalanta-Genoa highlights e gol: i momenti principali della gara valida per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini affrontano i rossoblù guidati da Cesare Prandelli. Atalanta quarta in classifica con 62 punti e reduce dalla vittoria in casa della Lazio; Genoa (36) quintultimo e proveniente dal pareggio interno con la Roma. Nella sfida d’andata, successo rossoblù al ‘Ferraris’ col risultato di 3-1. Adesso è di nuovo Atalanta contro Genoa: orobici per rafforzare la posizione Champions, liguri per avvicinare la salvezza aritmetica. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

ATALANTA-GENOA 1-0: Inizia benissimo la ripresa per gli orobici! Lancio lungo di De Roon e aggancio di Barrow che beffa Radu con un destro a giro

ATALANTA-GENOA 2-0: Che azione degli uomini di Gasperini! Gosens trova dentro l’area Djimsiti, extra pass per l’isolato Castagne che da due passi batte nuovamente Radu

ATALANTA-GENOA 2-1: Pandev accorcia le distanze battendo Gollini in uscita al centro dell’area. Splendido l’assist di tacco di Sanabria!

Atalanta comes out of the half strong and are awarded with a goal from substitute Musa Barrow!!! 1 nil Atalanta from the Stadio Atleti Azzurri d'Italia#tlnsoccer #AtalantaGenoa #SerieA pic.twitter.com/kJESXxSg6P — TLNTV (@TLNTV) May 11, 2019

Atalanta with some beautiful passing and have come out to play!!! Timothy Castagne with the tap in to make it 2 nil. #tlnsoccer #AtalantaGenoa #SerieA pic.twitter.com/7B5VEQntX1 — TLNTV (@TLNTV) May 11, 2019