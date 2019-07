Atalanta, Gollini: «Lavoriamo bene, siamo carichi» – VIDEO

Atalanta, Gollini parla dopo l’amichevole con il Renate dal ritiro di Clusone: ecco le parole del portiere nerazzurro – VIDEO

Pierluigi Gollini ha parlato dal sito ufficiale dell’Atalanta. dopo l’amichevole con il Renate, vinta con il risultato di 6 a 0. Ecco le parole del portiere dal ritiro di Clusone: «Stiamo lavorando tanto e bene, penso si sia visto».

«Siamo carichi e mi fa piacere che qui a Clusone siano venuti tanti tifosi. Oramai questo gruppo è come una famiglia per me, ci conosciamo da tanti anni».