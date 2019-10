Atalanta, Gomez: «City tra le migliori di Europa: proveremo a sorprenderli»

Atalanta, Papu Gomez parla del Manchester City, prossima avversaria in Champions League degli orobici

Parla Papu Gomez in casa Atalanta. L’attaccante argentino ha parlato della Champions League ai microfoni di Sky Sport: «Il Manchester City è a un livello molto più alto rispetto all’Atalanta e a tantissimi altri club».

«Da diversi anni è tra le migliori squadre d’Europa. Non sarà facile, ma cercheremo di fare il nostro gioco come facciamo in Serie A. Cercheremo di migliorare in Champions e, perché no, provare a sorprendere anche loro».