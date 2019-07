Atalanta: Gomez, Ilicic e l’arte del passaggio smarcante

Il portale Calcio Datato ha pubblicato su twitter un grafico relativo alle squadre che in Europa dribblano di più ed effettuano il maggior numero di passaggi smarcanti.

La migliore squadra di A per smarcanti riusciti?

L'Atalanta, 3.65 p90.

2.19 in meno del Barça1° in Europa (5.84).

La migliore in A per dribbling riusciti?

Il Torino, 21.22 p90.

3.58 in meno del Nizza 1° in Europa.

Grafico interattivo 👇https://t.co/9MZ9ruL8RX pic.twitter.com/bOx3SdJ1H5

— CalcioDatato (@CalcioDatato) July 15, 2019