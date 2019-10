Atalanta, Gomez: «Volevamo restare in alto in classifica»

talanta, Gomez commenta la grande vittoria dei nerazzurri contro il Lecce: ecco le parole del fantasista argentino

Gomez, ai microfoni di DAZN, ha commentato la vittoria dell’Atalanta sul Lecce: «Avevamo forti motivazioni, volevamo restare in alto in classifica al di là della Champions. Per noi il campionato è molto importante e oggi lo abbiamo dimostrato. Oggi mi sentivo bene, in forma. La squadra ha meccanismi ben oliati».

«La cosa positiva è aver mantenuto la squadra dello scorso anno, ad eccezione di Mancini: la base c’è, stiamo molto bene insieme».