Atalanta, Gomez: «Zapata? Abbiamo le alternative. Sulla Champions…»

Atalanta, il capitano Gomez indica la strada: «Speriamo di essere gli stessi visti col Lecce prima della sosta. Zapata? Ci sono alternative»

Il capitano dell’Atalanta, Papu Gomez, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel giorno in cui la società orobica compie 112 anni di storia. Ecco le sue parole:

«Speriamo di trovare al rientro di trovare la stessa Atalanta vista col Lecce. Dopo la sosta ci sono delle difficoltà perché non ci alleniamo insieme, ma faremo una bella partita, per noi è importante stare lassù. Zapata? Sappiamo come giocare anche senza di lui, ci sono alternative importanti, qualche anno fa non era così. Champions? Siamo tranquilli e consapevoli che ci serve per fare esperienza».