Atalanta: Gosens, Hateboer e Castagne, gli esterni che incidono

Il gioco verticale dell’Atalanta esalta i propri esterni. Hateboer, Gosens e Castagne stanno effettuando una grandissima stagione.

Oltre ai 22 gol di Zapata, l’Atalanta di Gianpiero Gasperini ha molte risorse per trovare la via della rete. Gli esterni sono una di queste, visto che si tratta di una squadra che sviluppa buona parte del proprio gioco sulle catene laterali.

Hateboer, Gosens e Castagne hanno realizzato, complessivamente, la bellezza di 10 reti in campionato (più 9 assist) . Sovente capita di vedere il cross di un esterno da un lato con quello opposto che conclude sul secondo palo. Sono arrivati tanti gol così, come per esempio contro la Fiorentina (lo si può vedere nella slide sopra: Castagne crossa, Gosens segna).