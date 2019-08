Atalanta: i numeri del grande esordio di Luis Muriel

Muriel è stato estremamente cinico in Spal-Atalanta. Nessun attaccante in Europa ha avuto la sua stessa precisione

Luis Muriel ha esordito con la maglia dell’Atalanta trascinando la squadra di Gasperini alla vittoria a Ferrara. Come riporta Calcio Datato, è stato il miglior overperformer d’Europa in questo turno.

A Luis Muriel sono bastati 40', 4 tiri e 0.20 xG per realizzare la sua prima doppietta stagionale. Abraham, Lewandowski e Griezmann i migliori "overperformer" degli altri 3 principali campionati europei. pic.twitter.com/PJkQbJtH9d — CalcioDatato (@CalcioDatato) August 29, 2019

Come si può vedere, su un totale di 0.20 gol attesi, contro la Spal Muriel ha realizzato addirittura una doppietta. Vuol dire che ha concretizzato tiri non facili da convertire in gol. Ha fatto meglio di giocatori come Griezmann e Lewandowski.