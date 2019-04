I problemi fisici tormentano Ilicic: senza lo sloveno al 100% Gasperini può mancare l’obiettivo Champions League

Josip Ilicic non si è allenato con i compagni dell’Atalanta. Lo sloveno soffre da tempo a causa di un fastidio al ginocchio che sembra non dargli pace. Il fantasista ha svolto un lavoro differenziato come accade in ogni sessione di allenamento che segue una sfida di campionato proprio in ragione dei suoi problemi fisici.

Non ci sono problemi in vista della sfida decisiva contro il Napoli, ma Giampiero Gasperini non può dormire sonni tranquilli. Ilicic, infatti, è una delle punte di diamante della rosa: senza il suo fantasista al 100% della condizione fisica, l’obiettivo Champions League può sfumare. Più volte i rincalzi non si sono dimostrati all’altezza: gli orobici offrono un gioco corale, è vero, ma alla fine sono i singoli a fare la differenza.