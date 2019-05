Atalanta, Ilicic nel primo tempo non convince a sinistra

Josip Ilicic è stato invertito di posizione da Gasperini. Lo sloveno non è però riuscito a incidere a sinistra.

Tanta delusione in casa Atalanta per la sconfitta in finale di Coppa Italia, con alcune scelte di Gianpiero Gasperini che non hanno pagato. Rispetto al solito, l’allenatore di Grugliasco ha invertito la posizione di Gomez e Ilicic: l’argentino, molto dentro al campo, ha giocato sul centro-destra, mentre lo sloveno ha agito a sinistra.

Probabilmente l’intenzione era di muovere il pressing laziale. L’ex Palermo non è però sembrato a suo agio in questa zona, non potendo rientrare sull’interno col piede forte. Non a caso, nella ripresa Gasperini lo ha ricollocato a destra.