Josip Ilicic sbaglia clamorosamente un rigore durante Genoa-Atalanta: l’attaccante sloveno sta vivendo un momento difficile – VIDEO

Durante Genoa-Atalanta, l’attaccante orobico Josip Ilicic ha sbagliato clamorosamente un calcio di rigore. Lo sloveno fallisce dagli undici metri, calciando con poca sicurezza e trovando la risposta pronta del portiere rossoblù, Andrei Radu. Il numero 72 dell’Atalanta sta vivendo un momento particolarmente difficile: non segna dalla tripletta contro il Chievo di 7 giornate fa, e dal rientro dalla squalifica rimediata contro l’Empoli non ha giocato come i tifosi dell’Atalanta si aspettavano. Ecco il video del rigore sbagliato da Ilicic, ipnotizzato da Radu: