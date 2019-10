Atalanta, infortunio Zapata: brutte notizie dal CT della Colombia

Duvan Zapata e lo stop in Nazionale: filtra pessimismo sulle condizioni del giocatore dopo l’infortunio, Atalanta preoccupata

Allarme in casa Atalanta dopo l’infortunio di Duvan Zapata in Nazionale. Il CT della Colombia ha ammesso in conferenza stampa che potrebbe trattarsi di uno stop lungo.

Il CT Queiroz spiega: «Duvan ha accusato dolore e abbiamo scelto di sostituirlo immediatamente, nelle amichevoli non si rischia. Ha avuto uno stiramento all’adduttore, ma per i tempi di recupero non sappiamo ancora nulla. Aspettiamo gli esami, ma non abbiamo sensazioni positive».