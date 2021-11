Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Venezia

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara con il Venezia.

DICHIARAZIONI – «Dobbiamo segnare di più da calcio piazzato. Mi hanno comprato anche per questo, spero ci sia l’occasione per me di battere una punizione o un rigore».