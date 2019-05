Atalanta, la cooperativa del gol. Gasperini raggiunge quota 100

La squadra di Gasperini è una macchina offensiva perfetta. Raggiunta quota 100 reti segnate in stagione grazie a Zapata e compagni

L‘Atalanta ormai non sorprende più. Da anni è una realtà consolidata in grado di insediare le big del calcio italiano. Encomiabile il lavoro di Giampiero Gasperini. L’allenatore ha creato una macchina oleata in qualsiasi meccanismo, dalla difesa fino ad arrivare alla zona offensiva. È proprio quest’ultima che sta facendo la differenza quest’anno. Basta vedere un dato esplicativo: i gol segnati dall’Atalanta sono 100.

Merito di un’organizzazione di gioco perfetta, che mette in risalto il talento dei giocatori offensivi e mette in condizione il suo bomber, Zapata, di trovarsi spesso in situazioni favorevoli. Il colombiano ha realizzato 22 gol in campionato, 27 se si allarga il discorso a tutte le competizioni. A lui si aggiungono i numeri di un Ilicic totalmente rinato e del Papu Gomez, sempre presente. Senza dimenticarsi dei prolifici terzini, ovvero Castagne e Hateboer.