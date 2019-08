Atalanta, lavori anche in uscite. Barrow e non solo, ecco chi partirà

Atalanta, si lavora anche alle uscite. Ibanez e Reca in partenza, da capire la situazione di Musa Barrow: i suoi agenti valutano opzioni

All’interno della rosa dell’Atalanta ci sono un paio di giocatori che sono destinati a salutare. In primis Roger Ibañez, valutato in queste settimane durante le amichevoli inglesi. La sensazione è che gli serva ancora tempo per giocare a determinati livelli. Discorso analogo per Arkadiusz Reca.

La Gazzetta dello Sport fa sapere che anche Musa Barrow può essere tra i partenti. Il giocatore avrebbe il desiderio di restare a Bergamo, ma al contempo c’è la voglia di giocare con continuità. Per questo i suoi agenti stanno valutando proposte, per lo più italiane.