Atalanta, l’incredibile media gol di Zapata in Copa America

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, è reduce da una ottima Copa America. L’attaccante della Colombia ha segnato parecchio

Nell’anno della storica Champions, l’Atalanta spera di trattenere Duvan Zapata dai parecchi club che stanno bussando alla porta. L’ex Udinese è reduce da una Copa America in cui, per quanto non sia stato titolare, ha inciso parecchio.

Più ancora che i due gol, è la media realizzativa che colpisce. Avendo giocato appena 166′, l’attaccante della Colombia ha segnato più di un gol a partita, nello specifico 1.1 reti ogni 90′. Si tratta di un record nell’ultima Copa America tra i giocatori con almeno 3 partite, nessuno ha fatto meglio di Duvan Zapata.