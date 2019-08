Atalanta, Muriel: «Posso dare tanto: avremo molti tifosi dalla Colombia»

Atalanta, Muriel parla in vista della nuova stagione: le sue impressioni sull’ambiente legato ai nerazzurri e la Champions League

Luis Muriel è il grande colpo di mercato dell’Atalanta. L’attaccante colombiano ha parlato a Sky Sport: «La squadra deve lottare così come ha fatto fino ad oggi. Sono arrivato in una città bellissima, dove spero di fermarmi. So di poter dare tanto».

«Sicuramente porta tanto giocare la Champions a San Siro, si tratta di un teatro in cui si sono disputate molte partite importanti. Molti tifosi della Colombia ci guarderanno».