Atalanta-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Napoli in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il big match della 14ª giornata di Serie A

La partita di chiusura della 14ª giornata di Serie A è la sfida tra Atalanta e Napoli che si affrontano allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. L’incontro in programma lunedì 3 dicembre alle 20:30 mette di fronte due società di livello che ambiscono alle posizioni alte in classifica. I padroni di casa con 18 punti sostano al 9° gradino della classifica, fuori dalla zona Europa. I partenopei, invece, hanno fatto meglio e con 29 punti si ritrovano al secondo posto della classifica alle spalle della Juventus.

Atalanta-Napoli sarà un’esclusiva di Sky Sport. Il match sarà disponibile anche sulll’app Sky Go scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Infine il posticipo della 14a giornata potrà essere seguito in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Atalanta-Napoli

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: lunedì 3 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky

Stadio: Stadio Atleti Azzurri d’Italia (Bergamo)

Arbitro: Giacomelli

Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

QUI ATALANTA – Mancini è favorito su Dijmsiti per rimpiazzare l’eventuale assenza di Toloi, in dubbio anche Palomino. Pasalic favorito per sostituire Iličić, che salterà i prossimi due turni per squalifica. Nessun dubbio in avanti, con il tandem Gómez-Zapata.

QUI NAPOLI – Problema alla caviglia per Albiol, non giocherà, al suo posto Maksimović. In porta torna Ospina con davanti a sè la difesa composta da Malcuit, Maksimović, Koulibaly ed Hysaj. A centrocampo Callejon a destra, mentre in avanti Mertens è in vantaggio su Milik per affiancare Insigne.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Masiello, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic; Gómez, Zapata. All.: Gasperini.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimović, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Allan, Hamsik, Fabián Ruiz; Mertens, Insigne. All.: Ancelotti.