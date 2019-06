Atalanta, offerte per Barrow da Bundesliga e Serie A

Nonostante la stagione difficile, Barrow è molto corteggiato sul mercato. Su di lui vari club di Bundesliga e di Serie A

Non è stata una stagione indimenticabile per Musa Barrow, che non ha trovato molto spazio nell’Atalanta, nonostante abbia comunque concluso l’anno con 29 presenze e 5 gol. Il giovane talento è sul mercato, e non mancano di certo le offerte.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, sull’attaccante ci sono club di Bundesliga: il Mainz, l’Hoffenehim e l’Eintracht. Non mancano poi le richieste dall’Italia: il gambiano piace a Lecce, Parma e Bologna.