L’attaccante dell’Atalanta rivisita la famosa serie tv “La casa di carta”. Ecco il professor Gomez e la «Casa de assist» nerazzurra – FOTO

Da Netflix alla Serie A? Tutto è possibile con il Papu Gomez! L’attaccante dell’Atalanta ha pubblicato un curioso fotomontaggio a tema “La casa di carta”, nota serie tv. Al posto dei consueti protagonisti, però, ci sono i tre terminali offensivi della Dea: Josip Ilicic, Duvan Zapata e, ovviamente, lo stesso Papu.

Gomez battezza il trio “La casa de assist”. Il riferimento è al numero di passaggi decisivi in stagione dei tre: 7 a testa per il colombiano e lo sloveno, mentre ben 11 per l’argentino (il migliore della competizione). Ecco la foto: