Atalanta, parla Percassi: «Gasperini? Dovrò accontentarlo. Zapata? Rimane, a meno che…»

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha commentato la stagione del suo club, dando qualche indizio di mercato

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, rivive sulle pagine della Gazzetta dello Sport l’incredibile stagione della Dea che ha coronato il sogno di entrare per la prima volta in Champions League. Di seguito le dichiarazioni del presidente del club bergamasco.

SOGNO CHAMPIONS – «Siamo andati oltre il sogno, è stata una meravigliosa follia e siamo ancora sotto shock. Io ogni tanto voglio riguardare la classifica: davvero siamo arrivati terzi? Noi siamo l’Atalanta, siamo dei gran bei muratori, veniamo a lavorare a Milano alle cinque del mattino…»

FUTURO GASPERINI – «Quanto ho rischiato di perderlo? Chiedete a lui, ma ero abbastanza sicuro di convincerlo. Alla fine l’ho visto contento, ora dovremo accontentarlo: non sarà una passeggiata»

MERCATO – «Vogliamo prendere un paio di giocatori d’esperienza con altri con prospettiva di crescita. Un esempio? Tonali, ma c’è la fila..»

ZAPATA – «Spero di non cedere nessun big ma l’offerta migliore potrebbe arrivare per Zapata. Lui ha detto che resta, poi i procuratori fanno il loro mestiere. Per 50-60 milioni potrebbe comunque partire»