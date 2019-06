Atalanta, entusiasmo da Champions League in città: numeri da record assoluto per la Camminata Nerazzurra

Una stagione da record. In campo, ma anche… per strada. Perché, in casa Atalanta, la tradizionale Camminata Nerazzurra di fine anno si è trasformata in un vero e proprio abbraccio da parte dei tifosi orobici nei confronti della squadra.

A tal punto che l’iniziativa ha fatto registrare stamattina numeri mai visti prima. Sono stati addirittura 18mila, infatti, i sostenitori bergamaschi a sfilare per le vie della città. Un tributo ed un ringraziamento alla banda di Gasperini. Uno sprone in più verso la stagione della Champions League.