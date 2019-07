Atalanta, Percassi: «Mancini? Attenzioni per lui normali». Sul sostituto…

Luca Percassi ha commentato l’interesse di alcuni top club per Gianluca Mancini. Ecco le dichiarazioni sul difensore dell’Atalanta

L’Atalanta non ha ancora individuato il profilo giusto per sostituire Gianluca Mancini, vicino alla Roma.

Ecco l’ammissione dell’ad Percassi ai microfoni di Sky Sport: «I nostri calciatori sono richiesti per quanto dimostrato in questi anni, noi cerchiamo di fare le cose per rinforzare la squadra. Sostituto di Mancini? Non ci abbiamo ancora pensato. È un giocatore fortissimo, è normale che ci siano attenzioni significative».