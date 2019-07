Atalanta, Percassi: «Il mercato è finito. Non dimentichiamoci che…»

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ritiene che i nerazzurri non abbiano bisogno di ulteriori rinforzi dopo l’arrivo di Muriel

L’Atalanta non interverrà più sul mercato. O, almeno, questo è ciò che ha affermato l’ad Luca Percassi a margine dell’evento per la presentazione delle nuove divise.

Ecco le sue parole riportate da Ansa: «Il mercato? Per me è finito. Con Luis Muriel abbiamo aggiunto un attaccante straordinario a un reparto che era già straordinario di suo. La rosa non richiede chissà quali ritocchi, non dimentichiamoci di essere arrivati terzi».