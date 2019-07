Atalanta, Percassi parla dell’imminente partecipazione in Champions League della sua squadra, dopo la grande stagione

Antonio Percassi non vede l’ora di poter ammirare la sua Atalanta anche in Champions League. Ecco le sue parole riportate da Ansa: «Per noi la Champions è come andare a scuola».

«Ci hanno proprio insegnato in dettaglio cosa serve per adeguare l’impianto alla Champions. La cosa più bella è che ormai non abbiamo nemmeno bisogno di presentarci: non siamo visti come una provinciale, ma come una realtà».