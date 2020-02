Atalanta, Percassi: «Zapata è forte, ma Gasp ha due soluzioni»

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Duvan Zapata: «È fortissimo ed è un giocatore in ripresa. Però anche senza di lui l’Atalanta è riuscita a fare bene, dunque oggi Gasperini sa di avere almeno due soluzioni. 16 partite di fila in gol? Non me lo sarei mai aspettato, il lavoro del tecnico e del suo staff fa la differenza».