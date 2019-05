La Lazio ha battuto l’Atalanta in uno dei suoi punti di forza. Ossia, il dribbling, con la Dea che ne ha azzeccati pochi.

In Serie A, l’Atalanta è la squadra che effettua più dribbling. Ne prova 17.6 ogni 90, riuscendone quasi 10. Questi avvengono non solo sulle corsie esterne, ma anche in zone interne del campo (basti pensare a Gomez e Ilicic).

Tuttavia, in finale di Coppa, la Dea ne ha azzeccati appena 9 su 19, soffrendo il contesto imposto da Inzaghi. Al contrario, una Lazio che ha scelto di pungere in spazi larghi ne ha riusciti ben 12 su 15 (ben l’80%). I biancocelesti hanno battuto i bergamaschi nel loro punto di forza.