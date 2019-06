Atalanta, pronto un riconoscimento speciale per Gasperini

Il condottiero dell’Atalanta della Champions League Gasperini pronto a ricevere un “premio” particolare per la sue impresa a Bergamo

Gasperini può ricevere la cittadinanza onoraria di Bergamo. Lo ha proposto, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, lo stesso sindaco della città Giorgio Gori.

Il primo cittadino intende premiare Gasperini per aver centrato la qualificazione in Champions League con l’Atalanta. Tale traguardo significa molto per la città, come avrebbe ammesso Gori:«Aggiunge lustro e visibilità all’intera città proiettata per la prima volta in una dimensione internazionale di grande prestigio».