A Zigonia è festa! Al rientro dell’Atalanta dalla trasferta vittoriosa di Roma si sono presentati 4 mila tifosi nerazzurri – VIDEO

Che giornata per l’Atalanta! Dopo la vittoria sul campo dell’Olimpico per 3-1 contro la Lazio, l’Atalanta è più vicina a partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Di ritorno da Roma, la squadra di Gasperini è stata accolta da circa 4 mila tifosi a Zigonia. Cori, applausi, fumogeni e bandiere si son trovati di fronte i ragazzi dell’Atalanta. Un modo per spingere la squadra verso il sogno chiamato Champions e per vincere la Coppa Italia, la cui finale è in programma tra 10 giorni.