Atalanta, rischio braccino? Gasperini tiene alta la concentrazione

L’Atalanta si gioca il tutto per tutto a Reggio Emilia col Sassuolo. A Gasperini il compito di motivare al meglio i giocatori

Sembra quasi uno scherzo del destino il fatto che l‘Atalanta dovrà disputare la partita più importante della sua recente storia a Reggio Emilia col Sassuolo. Non potrà di certo esserci un esodo bergamasco, quindi paradossalmente è come se i nerazzurri giochino in trasferta. Una gara dalle mille insidie, quindi. Potrebbe esserci il rischio che ai ragazzi di Gasperini tremi un po’ il braccio (o la gamba in questo caso).

Perché l’occasione è veramente enorme, per tutti. Giocare la prossima Champions League sarebbe una soddisfazione che nessuno si sarebbe potuto minimamente immaginare. La palla passa adesso a Gasperini, che dovrà completare il suo capolavoro tenendo alta la concentrazione dei suoi per gli ultimi 90 minuti. Poi si potrà parlare di futuro.