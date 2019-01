Atalanta-Roma, doppietta di Dzeko dopo un eterno digiuno

Dzeko torna al gol contro l’Atalanta e subito dopo si ripete: ecco le cifre del periodo di crisi del bosniaco

Edin Dzeko è tornato col botto. L’attaccante della Roma ha siglato una doppietta nella trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Il bosniaco stava vivendo un periodo di crisi, dato che aveva segnato appena due reti nel corso della stagione. Troppo poche per un bomber della sua caratura, che gioca in una big italiana come la formazione giallorossa. Il numero nove non depositava il pallone in rete in Serie A addirittura dall’ottava giornata, nel match Empoli-Roma del 6 ottobre scorso. Dopo 9 partite senza segnare e ben 36 tiri falliti è finalmente tornato al gol. Il tecnico Eusebio Di Francesco spera che continui così, dato che la squadra ha bisogno del suo bomber per rincorrere il sogno Champions.