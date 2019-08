Atalanta, serve un difensore: idea Caceres a costo zero

L’Atalanta segue Martin Caceres. Il difensore centrale uruguaiano è senza contratto: potrebbe ripartire dalla Dea

Martin Caceres, difensore ex Juventus, potrebbe giocare ancora in Serie A. Il centrale uruguaiano non ha rinnovato con il club bianconero e potrebbe ripartire dall’Atalanta.

Secondo Tuttosport, il classe ’87 è rimasto senza squadra dopo essersi svincolato dai bianconeri e attende la giusta chiamata. L’Atalanta cerca un difensore con esperienza e pensa anche a Martin Caceres per affrontare la Champions.