Atalanta, tutto in una settimana: due partite per scrivere la storia

Per l’Atalanta inizia una delle settimane più importanti della storia: prima la finale di Coppa Italia, poi i sogni di Champions League

Comincia una nuova settimana per l’Atalanta, ma per certo non si tratta di una settimana come le altre. Perché in quella entrante gli orobici possono, letteralmente, scrivere i capitoli più importanti della propria storia. A partire dall’ultimo atto di Coppa Italia, che mercoledì sera vedrà il gruppo di Gasperini sfidare la Lazio nella prestigiosa cornice dell’Olimpico.

Una finale è una finale, ma il menù non finirà certo con la partita di Roma. Perché, quattro giorni dopo, i bergamaschi saranno di scena all‘Allianz Stadium per chiedere strada alla Juventus. Obiettivo, questa volta, la qualificazione alla prossima Champions League. Servono quattro punti per l’aritmetica: strapparne uno a Torino spianerebbe di certo la strada, con gli ultimi 90′ da vivere poi contro il Sassuolo.